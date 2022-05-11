Женщины с ожирением чаще травмируют ноги
Представительницы прекрасного пола с морбидным ожирением на 40% чаще сталкиваются с травмами костей ног. К такому выводу пришли учёные из Канады.
Морбидное ожирение у женщин увеличивает риск переломов и других травм костей ног при несчастных случаях, включая и падения. Об этом было заявлено на Международной конференции по борьбе с ожирением. Исследователи из Канады провели масштабные наблюдения, в ходе которых обнаружили, что женщины с самой высокой степенью ожирения на 40% чаще повреждают кости ног по сравнению с теми, у кого масса тела в пределах нормы.
Авторы исследования предполагают, что это связано с большими трудностями женщин с ожирением при стабилизации во время движения. Из-за этого вырастает риск падений. Кроме того, жир выпускает в организм компонент, который способен ослаблять кости. А вот того же самого среди мужчин замечено не было. К примеру, представители сильного пола, имевшие дефицит веса, сталкивались с в два раза более высоким риском перелома рук - это наиболее значительная угроза в любой весовой группе.
Авторы исследования не знают, с чем это связано, но предполагают, что подобное может объясняться методикой проведения исследования. В ходе предыдущих работ было отмечено, что мужчины с ожирением также более часто ломают свои кости, чем обладатели нормального веса. Любопытно, что ранее ожирение считалось защитным фактором для костей, но сейчас эта теория опрокинута. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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