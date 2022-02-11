Выявить риск болезни Альцгеймера можно по глазам

«Есть надежда, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет сделать снимок сетчатки глаза человека и определить, подвержен ли этот человек риску развития болезни Альцгеймера, задолго до того, как у него появятся симптомы. А значит, будет возможность заранее начать лечение», - отмечает Барретт-Янг.

«Эти результаты показывают, что RNFL может быть индикатором общего состояния мозга. Это подчеркивает потенциал оптического сканирования для помощи в диагностике снижения когнитивных функций», - отмечает Барретт-Янг.