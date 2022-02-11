Выявить риск болезни Альцгеймера можно по глазам
Исследователи из Университета Отаго предполагают, что простая проверка зрения может помочь диагностировать самые ранние стадии старческих заболеваний еще в среднем возрасте.
Части сетчатки ранее предлагались в качестве биомаркеров болезни Альцгеймера, но ученые из Многопрофильного исследовательского центра здоровья и развития Данидина при Университете Отаго изучали способность сетчатки указывать на когнитивные изменения в более раннем возрасте.
Руководитель исследования доктор Эшли Барретт-Янг говорит, что болезни старости, такие как болезнь Альцгеймера, обычно диагностируются, когда люди начинают что-то забывать или вести себя странно. Часто это происходит, когда болезнь уже прогрессирует. Раннее выявление возможно с помощью МРТ или других методов визуализации мозга, но для большинства это дорого и непрактично.
«Есть надежда, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет сделать снимок сетчатки глаза человека и определить, подвержен ли этот человек риску развития болезни Альцгеймера, задолго до того, как у него появятся симптомы. А значит, будет возможность заранее начать лечение», - отмечает Барретт-Янг.
В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Ophthalmology, были проанализированы данные 865 человек в возрасте 45 лет. У них изучали слой нервных волокон сетчатки (RNFL) и слой ганглиозных клеток (GCL).
Ученые обнаружили, что более толстые RNFL и GCL в среднем возрасте связаны с лучшими когнитивными способностями в детстве и во взрослом возрасте. Более тонкий RNFL был связан с более быстрым снижением скорости обработки информации от детства к взрослой жизни.
«Эти результаты показывают, что RNFL может быть индикатором общего состояния мозга. Это подчеркивает потенциал оптического сканирования для помощи в диагностике снижения когнитивных функций», - отмечает Барретт-Янг.
Ранее ученые рассказали, как обнаружить слабоумие по походке.
Эшли Барретт-Янг
Здоровье
Доктор в Многопрофильном исследовательском центре здоровья и развития Данидина при Университете Отаго
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