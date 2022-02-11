Опасно высокий холестерин: 4 признака на пальцах ног, которые могут предвещать ампутацию
Избыток холестерина, закупоривающего артерии, может привести к ограничению притока крови к нижним конечностям. Таким образом, на пальцах ног могут появиться предупреждающие признаки.
Когда уровень холестерина становится опасно высоким, могут возникать различные осложнения – одним из них является ЗПА, заболевание периферических артерий, при котором одна или несколько артерий, ведущих к ногам, блокируются или сужаются из-за жировых отложений. Специалисты Клиники Майо назвали несколько признаков на пальцах ног, которые говорят о развитии ЗПА в ногах.
- Когда происходит закупорка вен холестерином, пальцы ног могут быть очень холодными, поскольку плохо снабжаются кровью.
- Повреждения кожи, появляющиеся на пальцах ног, долго не заживают.
- Также в результате проблем с циркуляцией крови по телу и в ногах может произойти выпадение волос, например, на большом пальце ноги.
- Последствием заболевания периферических артерий становится крайне медленный рост ногтей на ногах.
Национальная служба здравоохранения Великобритании констатирует, что гангрена нередко начинается в пальцах ног, и ее симптомы выглядит следующим образом.
- Первоначальное покраснение и отек.
- Потеря чувствительности, либо, наоборот, сильная боль в пораженной области.
- Язвы, волдыри, которые кровоточат, отличаются неприятно пахнущими выделениями.
- В некоторых случаях пораженная конечность ощущается тяжелой, а нажатие на кожу производит потрескивающий звук, симптом скопления подкожного газа.
- Когда ткань окончательно гибнет, пальцы меняют цвет с красного на коричневый, затем на фиолетовый, затем на черный. Впоследствии ткань сморщивается и отпадает.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как меняется состояние ног, когда происходит рубцевание в печени.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
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