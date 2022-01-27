Повышенный холестерин: 2 признака на вашей коже, что у вас накопление «жировых отложений»
ЗПА — распространенная проблема кровообращения, при которой суженные артерии уменьшают приток крови к конечностям и иногда могут вызывать симптомы. Это состояние обычно вызвано накоплением жировых отложений, которые состоят из холестерина и «других отходов».
Клиника Майо говорит, что вы часто можете успешно лечить заболевание периферических артерий, занимаясь спортом, соблюдая здоровую диету и отказываясь от табака в любой форме.
ЗПА «часто вызывается атеросклерозом. При атеросклерозе жировые отложения накапливаются на стенках артерий и уменьшают кровоток». Факторы, повышающие риск развития ЗПА, включают высокий уровень холестерина.
Если ваше заболевание периферических артерий вызвано накоплением бляшек в кровеносных сосудах, вы также подвержены риску инсульта и сердечного приступа. К ним относятся язвы на пальцах ног, ступнях или ногах, которые не заживают, блестящая кожа на ногах, выпадение волос или замедление роста волос на ступнях и ногах.
Другие признаки включают более низкий рост ваших ногтей на ногах, отсутствие пульса или слабый пульс в ногах или ступнях, эректильную дисфункцию у мужчин и боль при использовании рук, например, боль и судороги при вязании, письме или выполнении других ручных задач.
«Если заболевание периферических артерий прогрессирует, боль может возникать даже в состоянии покоя или в положении лежа. Он может быть достаточно интенсивным, чтобы нарушить сон. Свешивание ног с края кровати или ходьба по комнате могут временно облегчить боль», — говорят в клинике Майо.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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