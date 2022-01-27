Повышенный холестерин: 2 признака на вашей коже, что у вас накопление «жировых отложений»

«Если заболевание периферических артерий прогрессирует, боль может возникать даже в состоянии покоя или в положении лежа. Он может быть достаточно интенсивным, чтобы нарушить сон. Свешивание ног с края кровати или ходьба по комнате могут временно облегчить боль», — говорят в клинике Майо.

говорит, что вы часто можете успешно лечить заболевание периферических артерий, занимаясь спортом, соблюдая здоровую диету и отказываясь от табака в любой форме.ЗПА «часто вызывается атеросклерозом. При атеросклерозе жировые отложения накапливаются на стенках артерий и уменьшают кровоток». Факторы, повышающие риск развития ЗПА, включают высокий уровень холестерина.Если ваше заболевание периферических артерий вызвано накоплением бляшек в кровеносных сосудах, вы также подвержены риску инсульта и сердечного приступа. К ним относятсяДругие признаки включают болеенапример, боль и судороги при вязании, письме или выполнении других ручных задач.Ранее Медикфорум писал о том, что пандемия закончится в этом году.