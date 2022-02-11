Гинеколог назвала сроки возвращения к половой жизни после родов
Врач Елена Суслова рассказала, когда после родов восстанавливаются половые органы.
После рождения ребёнка многим женщинам тяжело вернуться к половой жизни с партнером: сказываются изменения в привычном режиме и частое чувство усталости.
Однако, по словам специалиста, если присутствует желание и женщина не испытывает болезненные ощущения в области половых органов, то следует учесть несколько моментов.
Так, полное восстановление женских половых органов завершается после 6-8 недель после родов.
Помимо этого, на приеме с врачом важно обсудить метод контрацепции. Дело в том, что вероятность повторной беременности, особенно если женщина не кормит грудью по требованию ребёнка, велика даже до восстановления менструального цикла.
Елена Суслова
Здоровье
Врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н, автор научных статей, соавтор руководств для врачей по лечению эндометриоза и гормональных исследований в практике акушера-гинеколога, докладчик на международных и российских конференциях.
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