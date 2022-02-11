Гинеколог назвала сроки возвращения к половой жизни после родов

После рождения ребёнка многим женщинам тяжело вернуться к половой жизни с партнером: сказываются изменения в привычном режиме и частое чувство усталости.Однако, по словам специалиста, если присутствует желание и женщина не испытывает болезненные ощущения в области половых органов, то следует учесть несколько моментов.Так, полное восстановление женских половых органов завершается после 6-8 недель после родов.Помимо этого, на приеме с врачом важно обсудить метод контрацепции. Дело в том, что вероятность повторной беременности, особенно если женщина не кормит грудью по требованию ребёнка, велика даже до восстановления менструального цикла.