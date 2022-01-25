Как подготовиться к осмотру гинеколога?

По словам специалиста, для того, чтобы врач с максимальной эффективность провел осмотр, необходимо придерживаться нескольких правил.Прежде всего, важно соблюсти личную гигиену, однако в этом вопросе важно не переусердствовать, а принять душ в обычном режиме.Также за 48 часов до приема необходимо воздержаться от половой жизни, не использовать свечи гели и спринцевания.В случае, если женщина ведет половую жизнь и ей требуется вагинальный осмотр и УЗИ влагалищным датчиком, перед приемом необходимо опорожнить мочевой пузырь. Если половой жизни нет, лучше, наоборот - наполнить мочевой пузырь.