Как подготовиться к осмотру гинеколога?
Врач Елена Суслова рассказала, как женщине подготовиться к осмотру гинеколога.
По словам специалиста, для того, чтобы врач с максимальной эффективность провел осмотр, необходимо придерживаться нескольких правил.
Прежде всего, важно соблюсти личную гигиену, однако в этом вопросе важно не переусердствовать, а принять душ в обычном режиме.
Также за 48 часов до приема необходимо воздержаться от половой жизни, не использовать свечи гели и спринцевания.
В случае, если женщина ведет половую жизнь и ей требуется вагинальный осмотр и УЗИ влагалищным датчиком, перед приемом необходимо опорожнить мочевой пузырь. Если половой жизни нет, лучше, наоборот - наполнить мочевой пузырь.
Елена Суслова
Здоровье
Врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н, автор научных статей, соавтор руководств для врачей по лечению эндометриоза и гормональных исследований в практике акушера-гинеколога, докладчик на международных и российских конференциях.
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