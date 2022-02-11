Диетолог объяснила риски отказа от глютена

«Глютен, который тысячелетиями был интересен человечеству своими физико-химическими свойствами, теперь в определенных кругах объявлен причиной всех несчастий и болезней», — говорит врач.

В последнее время все большую популярность набирает безглютеновый образ питания. При этом, многие пропагандирующие такой подход люди, уверяют, что убрав из рациона глютен можно не только улучшить состояние здоровья, а и гарантировать постоянное чувство бодрости.В связи с этим, эксперт подчеркнула: исключение из повседневного меню глютена не поможет избавиться от большинства заболеваний со стороны органов пищеварения.Более того, научные исследования показали, что организмы людей, в рационе которых нет глютена, часто испытывают дефицит ряда витаминов и питательных веществ, таких как фолиевая кислота, кальций, железо, клетчатка.Именно поэтому для здорового человека, не имеющего признаков болезненной реакции на глютен, исключение из рациона злаков не только не целесообразно, а и может нанести существенный вред всему организму.