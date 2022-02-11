Диетолог объяснила риски отказа от глютена
Диетолог Елена Мотова рассказала, почему не следует отказаться от глютеновых продуктов.
В последнее время все большую популярность набирает безглютеновый образ питания. При этом, многие пропагандирующие такой подход люди, уверяют, что убрав из рациона глютен можно не только улучшить состояние здоровья, а и гарантировать постоянное чувство бодрости.
«Глютен, который тысячелетиями был интересен человечеству своими физико-химическими свойствами, теперь в определенных кругах объявлен причиной всех несчастий и болезней», — говорит врач.
В связи с этим, эксперт подчеркнула: исключение из повседневного меню глютена не поможет избавиться от большинства заболеваний со стороны органов пищеварения.
Более того, научные исследования показали, что организмы людей, в рационе которых нет глютена, часто испытывают дефицит ряда витаминов и питательных веществ, таких как фолиевая кислота, кальций, железо, клетчатка.
Именно поэтому для здорового человека, не имеющего признаков болезненной реакции на глютен, исключение из рациона злаков не только не целесообразно, а и может нанести существенный вред всему организму.
Елена Мотова
Здоровье
Врач-диетолог, научный журналист
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