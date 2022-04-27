Нутрициолог напомнила о вреде глютена

«Глютен — это растительный белок, содержащийся преимущественно в пшенице, ячмене, ржи. Глютен входит в состав всех хлебобулочных изделий, макарон, сладостей, шоколада, конфет, тортов, творожков, йогуртов, сырков, алкогольных напитков, всех соусов (кетчуп, майонез), консерв, детского питания», — говорит эксперт.

О глютене в последнее время говорят много. Популярными стали безглютеновые диеты и продукты, не содержащие глютен. Между тем, сторонясь этого слова в перечне ингредиентов на упаковке, многие даже не знают, чем же он так вреден и опасен.Дело в том, что глютен имеет свойство задерживаться на стенках кишечника, ферменты просто не могут его расщепить. В результате он начинает провоцировать наш естественный иммунитет на агрессию.Иммунная система настолько включается в эту игру, что по пути начинает убивать и клетки нашего организма. Именно так появляются аутоиммунные заболевания, высыпания на коже и аллергические реакции.А еще глютен мешает нормальному усвоению витаминов и минералов. Некоторые специалисты считают, что полностью отказываться от глютена должны лишь те, у кого есть чувствительность к глютену — целиакия. Алиса Басеева уверена, что отказаться не помешало бы всем, так как глютен потенциально опасен для здоровья.