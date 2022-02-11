Названы противопоказания для употребления цитрусов

Несмотря на обилие полезных свойств фруктов, относящихся к цитрусовым, есть их можно не всем.Так, одним из главных противопоказаний выступает наличие язвы желудка, а также сбои в работе пищеварительной системы.Помимо этого, из-за содержанию в апельсинах натуральных сахаров, они попадают в список запретов для людей, страдающих сахарным диабетом.Ограничить употребление цитрусов следует и при чувствительности зубов. Дело в том, что этот вид фруктов нарушают структуру эмали зубов. Поэтому после приема их в пищу стоматологи рекомендуют тщательно ополаскивать ротовую полость водой.Кроме того, врач подчеркнула, что чрезмерное потребление цитрусов может стать причиной появления аллергической реакции.