Онкология: доказано, что эти продукты имеет «прямую связь» с раком — и это не мясо
Рак остается главным бедствием во всем мире, несмотря на то, что на поиск лекарства тратятся огромные ресурсы. Все больше данных указывает на роль диеты в развитии рака. Исследование обнаружило «прямую связь» между рафинированными злаками и раком желудка.
К рафинированным хлопьям относятся пирожные, десерты, белый хлеб, макаронные изделия, кексы, сладкое или соленое печенье, сухие завтраки из рафинированного зерна, белый рис, блины, вафли и пицца. В рассматриваемом исследовании изучалась роль широкого спектра продуктов и напитков в риске развития рака желудка.
Исследователи проанализировали данные исследования случай-контроль, проведенного в Италии в период с 1997 по 2007 год, в котором приняли участие 230 человек с подтвержденным раком желудка (143 мужчины и 87 женщин в возрасте от 22 до 80 лет и 547 человек в контрольной группе (286 мужчин и 261 женщина в возрасте от 22 до 22 лет). –80 лет) госпитализированы по поводу острых неопухолевых заболеваний.
Обратные тенденции риска наблюдались при употреблении овощей и фруктов.
«Результаты этого исследования подтверждают защитную роль овощей и фруктов против рака желудка и предполагают пагубное влияние (рафинированных) злаков на это новообразование», — заключили исследователи.
Многочисленные исследования на протяжении многих лет выявили связь между рафинированными злаками и риском развития рака.
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Registre vaudois des tumeurs, Институт социальной и профилактической медицины, Лозанна, Швейцария.
Здоровье
Исследовательский институт, который занимается вопросами лечения и профилактики онкологических заболеваний.
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