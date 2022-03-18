Онкология: эти продукты связаны с повышением риска рака почти на 50%
Угроза рака существует всегда, но вы можете предпринять шаги, чтобы снизить риск. Это обнадеживающий вывод многочисленных исследований, изучающих связь между образом жизни и риском развития рака. Роль, которую диета играет в развитии рака, является спорной, но за прошедшие годы были выявлены некоторые ассоциации.
Исследование предполагает, что определенные продукты питания могут вызывать воспаление в организме, которое может увеличить риск развития рака кишечника.
По данным Cancer Research UK, рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. Большинство людей с этим диагнозом старше 60 лет. Исследователи следили за диетами более 121 000 человек (46 800 из которых были мужчинами) в течение 26 лет.
Участники записывали, что они ели, и их диеты оценивались на основе количества потребляемых продуктов, связанных с воспалением, таких как красное и обработанное мясо, сладкие напитки и рафинированные зерна.
Ученые обнаружили, что люди, чья диета была наиболее «провоспалительной», имели на 44% больший риск развития рака кишечника по сравнению с теми, кто соблюдал диету с низким уровнем воспаления, которая часто включала большое количество темно-зеленых листовых овощей и цельного зерна.
Даже после поправки на другие факторы, вызывающие рак, такие как высокий индекс массы тела (ИМТ) и меньшая физическая активность, риск развития рака кишечника все еще был значительно повышен среди тех, кто придерживался провоспалительной диеты.
Что считается провоспалительным?
Продукты с более высоким провоспалительным потенциалом — это красное мясо, переработанное мясо и мясные субпродукты; рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, белый рис, десерты, подслащенные напитки, включая колу и спортивные напитки.
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Cancer Research UK
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