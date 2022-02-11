Дефицит витамина D: врач говорит о тревожном признаке на щеках, подбородке и лбу

«Кожа может воспаляться, вызывая сухость и зуд. Одним из признаков дефицита витамина D является сухая зудящая кожа на лице, которая может становится особенно капризной и чувствительной на таких областях, как щеки, подбородок или лоб», - объяснила эксперт.

Витамин D является жирорастворимым веществом, которое вырабатывается организмом и содержится в определенных продуктах; его достаток имеет решающее значение для поддержания ряда биологических процессов организма. Испытывая дефицит витамина D, люди часто жалуются на общую усталость, возникающую в результате потери мышечной силы. Мало кто знает, что нехватка этого витамина также может приводить к возникновению кожных осложнений, – об этом рассказала в интервью доктор Клэр Морриссон.Ссылаясь на данные исследований, врач сообщила, что недостаток витамина D коррелирует с ростом маркера воспаления С-реактивного белка. От воспаления в том числе может пострадать кожа, и тревожный признак дефицита важного витамина будет проявляться на щеках, подбородке и лбу, говорит доктор Морриссон.Врач дополнила: в некоторых тяжелых случаях у людей с дефицитом витамина D может развиться экзема, которая, как считается, тесно связана с дисфункцией иммунной системы. Также имеются исследовательские данные о том, что нехватка данного витамина ассоциируется с подверженностью псориазу, атопическому дерматиту.Медик напомнила, что наиболее точным способом определить возможный дефицит витамина D является анализ крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенный тип кашля может быть симптомом высокого сахара в крови и диабета.