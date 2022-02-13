Эксперт рассказала, как подагра отражается на органах

«Британское исследование включало 39 111 пациентов с подагрой и такого же числа без подагры. Чаще регистрировались ССЗ, болезни почек, повышение холестерина, гипотериоз, анемия, псориаз, хронические заболевания легких, остеоартрит, депрессия у пациентов с ПА», — уточнила врач.

По словам специалиста, помимо классических симптомов подагрического артрита (ПА), недугу с высокой частотой сопутствуют заболевания почек, сердца и сосудов.Так, семь крупных исследований показали, что подагра ассоциируется с хронической болезнью почек вплоть до терминальной стадии (гемодиализ).Помимо этого, исследования показали, что среди пациентов, у которых диагностирована подагра, в два раза выше распространенность повышенного артериального давления и в три раза — сахарного диабета. Также при этом заболевании высоки риски ожирения, которое, в свою очередь, повышает риски ПА.Именно поэтому, врач рекомендует не откладывать лечение заболевания и не забывать, что оно имеет хронический характер и требует терапии на протяжении всей жизни.