Симптомы рака: цвет мокроты, который «нельзя игнорировать»
Появление кровянистой мокроты является одним из признаков рака легких.
Специалисты Американского онкологического общества призвали «никогда не игнорировать» кровянистый цвет мокроты, поскольку он может указывать на развитие опасных заболеваний, включая рак легких. Медики поясняют, что кровь, поступающая из легких, часто бывает ярко-красной и пенистой, может смешиваться со слизью. В случае рака легких кровохарканье становится результатом кровотечения в дыхательных путях – прямого побочного эффекта опухоли, поражающей орган.
В то же время этот вид рака не проявляется только кровянистой мокротой. Специалисты перечислили другие симптомы, которые могут быть также заметны, помимо ее выделения.
- Постоянный кашель.
- Постоянная одышка.
- Необъяснимая усталость и потеря веса.
- Боль, которая ощущается при дыхании или кашле.
- Охриплость в голосе.
- Хрипы при дыхании.
- Рецидивирующие или стойкие легочные инфекции (например, бронхит).
Онкологи объясняют, что кровь, появляющаяся во время кашля, может быть симптомом метастатического рака, который распространился на легкие из другой области тела. Таким образом, кровянистый цвет мокроты может указывать на злокачественные опухоли мочевого пузыря, кости, молочной железы, кишечника, почки, простаты.
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Американское онкологическое общество (American Cancer Society)
Здоровье
организация по борьбе с раком, направленной на предотвращение рака, спасение жизни, уменьшение страданий больных
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