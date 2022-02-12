Причины рака: медик призвал с осторожностью есть белый хлеб
Пристрастие к белому хлебу и его потребление в больших количествах может повысить риск развития рака, в частности, рака кишечника, – предупреждают медицинские специалисты.
В своем интервью фармацевт Хуссейн Абдех рассказал о «повседневной пище», постоянное потребление которой может стать причиной развития рака кишечника – злокачественной опухоли, возникающей в толстой или прямой кишке. Такой пищей медик считает хлебобулочные изделия из белой рафинированной муки.
«Основной продукт многих кухонь – белый хлеб – потенциально может вызывать рак», сказал Хуссейн Абдех.
По словам медика, очищенное от оболочек рафинированное, шлифованное зерно и белая мука являются продуктом, который отличается высокой концентрацией быстро усваиваемых углеводов, – его поедание повышает уровень сахара в крови, на что организм реагирует выделением инсулина. Частое потребление такой пищи, ведущей к резкому росту концентрации глюкозы в крови и инсулина, может поспособствовать развитию инсулинорезистентности. Именно с возникновением данного нарушения ассоциируется развитие колоректального рака.
«Хлеб и выпечка из белой муки – это богатый источник пустых калорий, которые очень быстро расщепляются и повышают уровень сахара в крови, который вскоре так же резко снижается, вызывая обостренное чувство голода. В результате мы съедаем больше пищи, что может привести к увеличению веса и ожирению. Эти проблемы могут вызывать такие состояния, как диабет 2 типа, который связан с некоторыми видами рака», - рассказал эксперт.
Абдех пояснил, что высокий уровень сахара в крови и диабет тесно сопряжены с усилением окислительного стресса и воспалением в организме – это, в свою очередь служит благоприятной средой для развития процессов, ведущих к раку.
Впрочем, не все медики разделяют мнение о том, что употребление белого хлеба содействует развитию колоректального рака. В этом плане, считают они важно не потребление какого-то отдельного продукта, а весь тип питания человека, его склонность к перееданию и наличие ожирения, ассоциированного с пищевыми привычками.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на развитие рака кишечника может указывать определенный «туалетный» признак.
Хуссейн Абдех (Hussain Abdeh)
ЗОЖ
клинический директор, главный фармацевт британской интернет-аптеки Medicine Direct
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