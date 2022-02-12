Причины рака: медик призвал с осторожностью есть белый хлеб

«Основной продукт многих кухонь – белый хлеб – потенциально может вызывать рак», сказал Хуссейн Абдех.

«Хлеб и выпечка из белой муки – это богатый источник пустых калорий, которые очень быстро расщепляются и повышают уровень сахара в крови, который вскоре так же резко снижается, вызывая обостренное чувство голода. В результате мы съедаем больше пищи, что может привести к увеличению веса и ожирению. Эти проблемы могут вызывать такие состояния, как диабет 2 типа, который связан с некоторыми видами рака», - рассказал эксперт.