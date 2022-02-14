Симптомы Омикрона: врач уточняет, как может ощущаться головная боль

«у пациентов с COVID-19 головная боль имеет свои особенности».

«Такая головная боль больше сжимает всю голову, а не одну сторону».

Нахождение в покое, положение лежа.

Питье воды.

Прием анальгетиков.

Прием витамина C.

Прохладная повязка на голове.