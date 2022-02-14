Симптомы Омикрона: врач уточняет, как может ощущаться головная боль

399 Фото: shutterstock.com
болезнь

По словам врача невролога Ольги Голубинской, ощущение головной боли является одним из признаков заражения штаммом Омикрон.

Врач рассказала в интервью, что

«у пациентов с COVID-19 головная боль имеет свои особенности».

Говоря о том, как именно может ощущаться боль при заражении Омикроном и в чем ее отличие от «классической» боли напряжения, невролог уточнила:

«Такая головная боль больше сжимает всю голову, а не одну сторону».

Ольга Голубинская добавила, что подобным симптомом может проявляться заражение не только Омкироном, но и другими ковид-штаммами. Врач уточнила, что еще в начала пандемии коронавирус демонстрировал свою способность преодолевать гематоэнцефалический барьер и проникать в мозг. Спровоцированное вирусом воспаление ведет к отеку нейроструктур, и его последствием становится возникновение гипертензионной головной боли (то есть, боли из-за сдавливания разбухшей ткани черепной коробкой).

По словам Голубинской, облегчить самочувствие человека с такой болью помогают следующие меры.
  • Нахождение в покое, положение лежа.
  • Питье воды.
  • Прием анальгетиков.
  • Прием витамина C.
  • Прохладная повязка на голове.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться почечная недостаточность.
Ольга Голубинская
Ольга Голубинская
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
Теги : симптомы коронавируса, головная боль, Ольга Голубинская