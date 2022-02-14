Симптомы Омикрона: врач уточняет, как может ощущаться головная боль
По словам врача невролога Ольги Голубинской, ощущение головной боли является одним из признаков заражения штаммом Омикрон.
Врач рассказала в интервью, что
«у пациентов с COVID-19 головная боль имеет свои особенности».
Говоря о том, как именно может ощущаться боль при заражении Омикроном и в чем ее отличие от «классической» боли напряжения, невролог уточнила:
«Такая головная боль больше сжимает всю голову, а не одну сторону».
Ольга Голубинская добавила, что подобным симптомом может проявляться заражение не только Омкироном, но и другими ковид-штаммами. Врач уточнила, что еще в начала пандемии коронавирус демонстрировал свою способность преодолевать гематоэнцефалический барьер и проникать в мозг. Спровоцированное вирусом воспаление ведет к отеку нейроструктур, и его последствием становится возникновение гипертензионной головной боли (то есть, боли из-за сдавливания разбухшей ткани черепной коробкой).
По словам Голубинской, облегчить самочувствие человека с такой болью помогают следующие меры.
- Нахождение в покое, положение лежа.
- Питье воды.
- Прием анальгетиков.
- Прием витамина C.
- Прохладная повязка на голове.
Ольга Голубинская
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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