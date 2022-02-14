Нефролог Виноградов указал на внешние симптомы почечной недостаточности
При развитии почечной недостаточности возникают симптомы, которые ассоциируются с упадком сил или выгоранием, недосыпом.
В интервью врача нефролога Владимира Виноградова прозвучало мнение о том, что заметить возникшие проблемы с почками на раннем этапе развития бывает проблематично, но
«стоит относиться с осторожностью к появлению сонливости, вялости, снижению аппетита, тошноте и бледности кожных покровов».
По словам Виноградова, подобные признаки могут возникать как следствие «отравления» организма азотистыми соединениями креатинином и мочевиной. Здоровые почки без проблем справляются с их выводом из человеческого тела, но в случае почечной недостаточности концентрация этих веществ возрастает, и результатом интоксикации ими становятся вышеназванные состояния.
Нефролог уточнил, что почечная недостаточность не развивается как самостоятельное заболевание –
«это всегда следствие какого-то заболевания».
Конкретно появление этой патологии является «побочным эффектом» гипертонии, сахарного диабета, аномалии почек (например, поликистоза) или хронической инфекции мочевыводящих путей, предостерег врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими ранними признаками может проявляться сердечный приступ.
Владимир Виноградов
Здоровье
врач-нефролог, заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением 52-й Городской клинической больницы в Москве
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