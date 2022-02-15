Уровень эстрогена влияет на смертность от COVID-19 среди женщин
Уровень эстрогена у пожилых женщин может быть связан с вероятностью смерти от COVID-19. Более высокий показатель, по-видимому, защищает от тяжелой инфекции. Такие данные предлагаются в исследовании под руководством Малин Сунд, хирурга университетской больницы Умео, Швеция. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open.
Ученые отмечают, что стоит дополнительно изучить гормональное лечение, чтобы помочь женщинам в менопаузе бороться с коронавирусом. Женщины, по-видимому, имеют более низкий риск тяжелой инфекции COVID-19, чем мужчины, даже с учетом потенциально важных факторов. И это также относится к другим серьезным вирусным инфекциям, таким как MERS (ближневосточный респираторный синдром).
Поэтому было высказано предположение, что эстроген может играть роль в этом гендерном несоответствии. Чтобы изучить это предположение глубже, исследователи сравнили потенциальное влияние повышения и снижения уровня эстрогена на тяжесть инфекции COVID-19. Они опирались на национальные данные шведской системы здравоохранения.
Всего в период с 4 февраля по 14 сентября 2020 года в Швеции у 49 853 женщин был диагностирован COVID-19, 16 693 из которых были в возрасте от 50 до 80 лет. Всего в выборку исследования вошли 14 685 женщин: у 227 (2 %) ранее был диагностирован рак молочной железы, и они получали препараты блокаторов эстрогена для снижения риска рецидива рака (группа 1); и 2 535 (17 %) принимали заместительную гормональную терапию (ЗГТ) для повышения уровня эстрогена в попытке облегчить симптомы менопаузы (группа 2). Около 11 923 (81 %) женщин выступили в качестве контрольной группы, поскольку не получали никакого лечения, направленного ни на повышение, ни на снижение уровня эстрогена.
Анализ всех данных показал, что по сравнению с отсутствием лечения эстрогенами общие шансы умереть от COVID-19 были в два раза выше среди женщин, принимавших блокаторы эстрогена (группа 1), но на 54 % ниже среди женщин, получавших ЗГТ (группа 2).
После учета потенциально влияющих факторов, таких как возраст, годовой доход, уровень образования и сопутствующие состояния здоровья, шансы умереть от COVID-19 оставались значительно ниже (53 %) для женщин, получающих ЗГТ (группа 2).
Малин Сунд
Здоровье
Хирург университетской больницы Умео, Швеция
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