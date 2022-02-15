У пожилых женщин с низким эстрогеном выше шансы умереть от ковида
Уровень эстрогена у пожилой женщины может быть связан с ее шансами умереть от COVID-19, при этом более высокий уровень гормона, по-видимому, защищает от тяжелой инфекции, предполагает исследование.
Исследователи говорят, что, возможно, стоит изучить дополнительное гормональное лечение, чтобы обуздать тяжесть инфекции COVID-19 у женщин, которые уже прошли менопаузу.
Женщины имеют более низкий риск тяжелой инфекции COVID-19, чем мужчины, даже с учетом потенциально влиятельных факторов. И это также относится к другим серьезным недавним вирусным инфекциям, таким как MERS (ближневосточный респираторный синдром).
Поэтому было высказано предположение, что эстроген может играть роль в этом гендерном несоответствии. Чтобы изучить это глубже, исследователи сравнили потенциальное влияние повышения и снижения уровня эстрогена на тяжесть инфекции COVID-19.
Они опирались на национальные данные Шведского агентства общественного здравоохранения (все те, у кого был положительный результат на SARS-CoV-2); Статистическое управление Швеции (социально-экономические факторы); и Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения (причины смерти).
Анализ всех данных показал, что по сравнению с отсутствием лечения эстрогенами общие шансы умереть от COVID-19 были в два раза выше среди женщин, принимавших блокаторы эстрогена (группа 1), но на 54% ниже среди женщин, получавших ЗГТ.
После учета потенциально влияющих факторов, таких как возраст, годовой располагаемый доход, уровень образования и сопутствующие состояния здоровья , шансы умереть от COVID-19 оставались значительно ниже (53%) для женщин, получающих ЗГТ.
Ранее Медикфорум писал о симптомах рака легких.
Umeå University
Здоровье
Университет Умео - дин из крупнейших университетов Швеции, располагающийся в городе Умео в северной части страны.
Оставить комментарий