Чтобы не было невроза: как считать волосы правильно?

«Норма ли выпадает можно определить методом фототрихограммы, но для этого нужно записаться к трихологу… Подсчёт волос — простой, доступный при отсутствии фототрихограммы метод, но есть ряд скользких моментов», — говорит эксперт.

1. Лучше отдать предпочтение фототрихограмме, этот способ более точный.

2. Соблюдать одинаковую гигиену волос в течение периода контроля выпадения: расчесывания, мытье и применение косметических средств. Таким образом можно получить более четкую картину.

3. Чтобы избежать формирования привычки, отказаться от ежедневного подсчета. Делать это следует 1 раз в 2-3 недели.

4. Не путать обломавшийся волос (из-за чрезмерной сухости) с выпавшим. Во втором случае на кончике можно увидеть белую луковицу.

5. Не ожидать быстрого снижения выпадения. Иногда этот процесс занимает более 3 месяцев.

Врач объяснила: подсчет выпавших волос может производиться по нескольким причинам. Часто к такому методу прибегают для того, чтобы выяснить в норме ли поредение шевелюры.Однако нередки случаи, когда такая мера может превратиться в привычку и вызывать тревогу. Для того, чтобы не допустить невроза по поводу выпадения волос, врач рассказала, как делать это правильно.Если же проблема тревожности уже наблюдается, специалист рекомендует обратиться за помощью к трихологу и психотерапевту.