Чтобы не было невроза: как считать волосы правильно?
Трихолог Анастасия Мареева рассказала, зачем считать выпавшие волосы и как это делать правильно.
Врач объяснила: подсчет выпавших волос может производиться по нескольким причинам. Часто к такому методу прибегают для того, чтобы выяснить в норме ли поредение шевелюры.
«Норма ли выпадает можно определить методом фототрихограммы, но для этого нужно записаться к трихологу… Подсчёт волос — простой, доступный при отсутствии фототрихограммы метод, но есть ряд скользких моментов», — говорит эксперт.
Однако нередки случаи, когда такая мера может превратиться в привычку и вызывать тревогу. Для того, чтобы не допустить невроза по поводу выпадения волос, врач рассказала, как делать это правильно.
1. Лучше отдать предпочтение фототрихограмме, этот способ более точный.
2. Соблюдать одинаковую гигиену волос в течение периода контроля выпадения: расчесывания, мытье и применение косметических средств. Таким образом можно получить более четкую картину.
3. Чтобы избежать формирования привычки, отказаться от ежедневного подсчета. Делать это следует 1 раз в 2-3 недели.
4. Не путать обломавшийся волос (из-за чрезмерной сухости) с выпавшим. Во втором случае на кончике можно увидеть белую луковицу.
5. Не ожидать быстрого снижения выпадения. Иногда этот процесс занимает более 3 месяцев.
Если же проблема тревожности уже наблюдается, специалист рекомендует обратиться за помощью к трихологу и психотерапевту.
Анастасия Мареева
Здоровье
Врач-дерматолог, трихолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории
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