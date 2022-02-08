Эксперт рассказала, что делать, если от успокоительных выпадают волосы

«️Хорошее физическое и психическое самочувствие обусловлено работой нейронов, связь между которыми обеспечивается нейромедиаторами (серотонин, норадреналин, адреналин и др). Чем их меньше, тем хуже самочувствие», — пояснила эксперт.

привести в порядок режим сна и бодрствования;

добавить в повседневность физическую активность и прогулки на свежем воздухе;

выделить время для занятия любимыми делами, новыми увлечениями.

По словам специалиста, побочный эффект успокоительных препаратов в виде выпадения волос, часто становится причиной отказа от их употребления.При этом важно понимать, что риски поредения шевелюры по причине стресса, тревоги, депрессии часто не превышают эффект от приема тех или иных препаратов.Для того, чтобы повысить уровень нейромедиаторов до оптимального без помощи психотерапевта, врач рекомендует прибегнуть к таким корректировкам:Если же положительного эффекта таких мероприятий не наблюдается, трихолог рекомендует обратиться за помощью к психотерапевту, который с учетом пожеланий поможет подобрать медикаментозную коррекцию настроения, если в ней есть необходимость.