Топ-5 причин детского железодефицита

По словам специалиста, единственной причиной железодефицита, в которой нет тайного смысла - недостаточное потребление вещества из продуктов питания. В остальных случаях всегда есть "второе дно".Так, среди факторов, которые провоцируют недостаток железа у ребенка можно выделить пять основных.1. Расход микроэлемента существенно возрастает в период активного роста детей.2. Паразитные инвазии.3. Неполноценное питание в виде дефицита белка в рационе.4. Нарушения процессов всасывания веществ в органах желудочно-кишечного тракта.5. У девочек до 18 лет - обильные менструации (потребление железа становится гораздо ниже расходования).