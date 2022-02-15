Топ-5 причин детского железодефицита
Нутрициолог Екатерина Маркова перечислила частые причины дефицита железа у ребенка.
По словам специалиста, единственной причиной железодефицита, в которой нет тайного смысла - недостаточное потребление вещества из продуктов питания. В остальных случаях всегда есть "второе дно".
Так, среди факторов, которые провоцируют недостаток железа у ребенка можно выделить пять основных.
1. Расход микроэлемента существенно возрастает в период активного роста детей.
2. Паразитные инвазии.
3. Неполноценное питание в виде дефицита белка в рационе.
4. Нарушения процессов всасывания веществ в органах желудочно-кишечного тракта.
5. У девочек до 18 лет - обильные менструации (потребление железа становится гораздо ниже расходования).
Екатерина Маркова
Здоровье
Семейный нутрициолог
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