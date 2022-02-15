Ученые назвали лекарства, снижающие риск смертности при аритмии
Ретроспективное когортное исследование пациентов с фибрилляцией предсердий (мерцательная аритмия) и диабетом показало, что использование пероральных антикоагулянтов, не являющихся антагонистами витамина К (АВК), было связано с меньшими рисками осложнений диабета и смертности, чем варфарин. Эти данные свидетельствуют о том, что АВК может быть лучшим терапевтическим выбором для этой популяции пациентов. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine. Руководителем стал Хуэй-Кай Хуан, доктор медицинских наук, терапевт в больнице Хуалянь-Цзы-Чи.
Пациенты с мерцательной аритмией с большей вероятностью перенесут инсульт в течение жизни, и им часто назначают пероральные антикоагулянты длительного действия, включая варфарин и неантогонисты витамина K, для профилактики инсульта. Диабет также распространен среди этих пациентов, а плохой гликемический статус подвергает их риску тромбоэмболии и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи из Национального тайваньского университета и больницы Хуалянь-Цзы-Чи изучили данные Тайваньской национальной базы данных исследований в области медицинского страхования (23,6 млн человек), чтобы сравнить риски осложнений диабета и смертность между пациентами, принимающими неантогонисты витамина K (1 группа) и варфарин (2 группа).
В исследование включили 19,9 тыс. человек в первую группу и 10,3 тыс. во вторую. Среди первой группы риск развития макрососудистых и микрососудистых осложнений, гликемии и смертности от всех причин был ниже.
Хуэй-Кай Хуан
Здоровье
Доктор медицинских наук, терапевт в больнице Хуалянь-Цзы-Чи
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