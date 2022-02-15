Ученые: самоизоляция сильнее всего ударила по молодежи
Новое исследование показало, что от изоляции в результате пандемии COVID-19 сильнее всего пострадала молодежь. Ученые проводили исследование при первом и втором локдауне на жителях Уэльса. Они обнаружили, что уровень благополучия значительно снизился между двумя периодами, причем больше всего пострадали люди в возрасте от 16 до 24 лет и люди, живущие в неблагополучных районах.
Под руководством профессора Николы Грей из Школы психологии Университета Суонси и профессора Роберта Сноудена из Университета Кардиффа исследование показало:
- Клинически значимые уровни психологического дистресса у 40,4 % участников второго опроса. Это на 9,8 % больше, чем в первом опросе.
- Более слабое психическое здоровье у женщин, молодых людей и жителей неблагополучных районов.
- Наибольшее снижение психического здоровья в самой молодой возрастной группе (16–24 года).
Их ответы показали, что уровень благополучия был ниже во втором опросе по сравнению с первым, который уже был низким по сравнению с данными до пандемии за 2019 год.
Никола Грей
Здоровье
Профессор Школы психологии Университета Суонси
Оставить комментарий