Когда лучше лечить пролапс тазовых органов
Многие женщины сталкиваются с пролапсом тазовых органов, при котором врачи выписывают крема с гормонами и специальные гинекологические пессарии. Но насколько успешными являются эти девайсы, и существуют ли какие-то альтернативы?
По словам доктора Элли Кэннон, пролапс тазовых органов возникает у ряда женщин в результате возрастных процессов или травматичных родов. Также к этому пролапсу приводят малоподвижный образ жизни, лишний вес, нехватка эстрогенов, некоторые заболевания вроде бронхита, астмы и запоров, которые увеличивают давление на внутрибрюшное пространство.
Кольцо или пессарий это один из способов симптоматического лечения пролапса для людей, которые не хотят пройти через хирургическую операцию. Обычно это пластиковый девайс в форме пончика, который укрепляется в верхней части влагалища и удерживает ткани на своём месте. Необходимо, чтобы девайс был установлен врачом, причём, вероятно, потребуется подбирать правильный размер. Содержащая эстроген гормональная заместительная терапия в виде крема тоже могут применяться для того, чтобы ткани оставались комфортными и здоровыми.
Гинекологи рекомендуют упражнения для мышц тазового дна, чтобы укрепить эти мускулы. Избавление от лишнего веса и диета, не вызывающая запоры, тоже важны. Существует и множество хирургических вариантов борьбы с пролапсом, в зависимости от симптомов и общего состояния здоровья, но это всё надо обсуждать с гинекологом. На самом деле, в современной хирургии проводится свыше сотни подобных операций. Наиболее распространенными являются органосохраняющие процедуры - те, при которых можно сохранить матку с шейкой. Но в запущенных случаях с органами придётся расстаться. Также активно используются сетчатые импланты, которые дают неплохой эффект. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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