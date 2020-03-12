Менструальные чашечки могут вызвать пролапс тазовых органов
Если женщина неправильно пользуется менструальными чашечками, это очень опасно для ее здоровья. Эксперты говорят, что подобное может закончиться пролапсом тазовых органов.
Менструальные чашечки устанавливаются во влагалище для сбора крови во время менструаций. Миллионы женщин в разных странах мира используют эти устройства, но очень важно применять чашки корректно. В противном случае они могут спровоцировать пролапс тазового органа, как предупреждают эксперты. Это состояние возникает из-за ослабления тазовых мышц, которые более не поддерживают внутренние органы. В результате, они выпирают из влагалища. Сертифицированное сообщество физиотерапевтов Великобритании призывают женщин строго следовать правильным советам по использованию менструальных чашечек. Эксперты сообщество также подчеркивают, что некоторые из инструкций недостаточно четко дают рекомендации по профилактике пролапса тазовых органов.
В частности, на упаковках с чашечками написано, что для извлечения чашек необходимо движение мышц тазового дна в сторону открытия влагалища. Это как раз и может закончиться пролапсом. В инструкциях нет информации о потенциальных побочных эффектах устройств, чья популярность выросла. Многие эксперты считают их экологические полезным инструментом управления месячными. Но всё большее количество женщин сталкивается с пролапсом органов из-за применения данных гигиенических продуктов.
Физиотерапевты особенно настаивают на том, что советы по извлечению чашечек неправильны. Женщинам не нужно тужиться для того, чтобы пальцами вынимать чашечки из влагалища. Эта тактика увеличивает риск пролапса органов таза. К данным органам относят матку, мочевой пузырь и кишечник. Среди факторов риска, ослабляющих мышцы тазового дна, деторождение, возраст, лишний вес, а также работа, связанная с переноской тяжестей, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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