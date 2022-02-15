Почему хороший секс полезен для мозга
Активная жизнь в постели приносит преимущества самого разного плана для человека. И особенно они важны для мужчин, страдающих от эректильной дисфункции.
Импотенция - это очень распространенная проблема для мужчин всех возрастов, и она активно молодеет. Но чаще её наблюдают в среднем и старшем возрасте, и существует немало средств лечения импотенции. Одним из наиболее эффективных симптоматических препаратов является виагра и другие тому подобные лекарства, которые увеличивают приток крови к половому члену, тем самым обеспечивая эрекцию. Однако новое исследование ученых из Великобритании показало, что те же самые механизмы замедляют и снижение когнитивной деятельности у пожилых пациентов.
По мере нашего старения вены сужаются и ослабляются, а из-за этого меньшее количество крови поступает к мозгу и другим органам. Сужение артерий мозга - это один из основных факторов ухудшения когнитивной деятельности у пожилых людей. К сожалению, сейчас не существует никаких средств борьбы с этой патологией. Исследователи попросили добровольцев обоего пола принимать либо разовую дозу препарата тадалафила, либо плацебо. Проведённые до и после МРТ-сканы показали, насколько эффективным является этот препарат в восстановлении кровоснабжения мозга.
Поначалу никаких существенных различий между двумя группами в кровоснабжении мозга выявлено не было. Однако у лиц старше 70 было зафиксировано дополнительное кровоснабжение белого вещества мозга. А оно контролирует сложную сеть соединений нейронов в определённых отделах мозга, и это чрезвычайно важно для защиты от сосудистой деменции. Данная болезнь вызывает прогрессирующую потерю мозгового функционала из-за нарушения кровоснабжения. Другими факторами риска сосудистой деменции является повышенное артериальное давление, диабет, высокий уровень холестерина, также сердечно-сосудистые заболевания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Здоровье
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
Оставить комментарий