Найден перспективный подход к лечению акне
Акне на лице часто лечат местными антибиотиками, которые, как правило, используются в течение длительного периода времени и усугубляют устойчивость бактерий к лекарствам. Ученые изучают альтернативный подход — использование пробиотиков для изменения кожного микробиома.
Исследователи из Университета Антверпена нашли способ изменить микробиом кожи и уменьшить воспаление с помощью лактобактерий — широкой группы бактерий, которые обычно обитают в кишечнике и мочеполовом тракте. В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports Medicine, ученые показали, что специально отобранные штаммы лактобацилл положительно влияют на микробиом кожи и уменьшают очаги акне.
Профессор Сара Лебир, руководившая исследованием, является ведущим экспертом в области применения лактобацилл в генетике и биотехнологии. Лебер и ее коллеги выбрали три штамма лактобацилл: Lacticaseibacillus rhamnosus GG, L. plantarum WCFS1 и Lactiplantibacillus pentosus KCA1. Ученые разработали крем с микрокапсулами, содержащими микроорганизмы, чтобы его можно было удобно применять.
Как в пилотном, так и в рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании ученые просили людей с акне легкой и средней степени тяжести ежедневно наносить крем. Вмешательство успешно уменьшило воспалительные поражения на коже. Крем также модулировал кожный микробиом, частично за счет снижения относительного количества стафилококков, которые, как считается, являются бактериями, вызывающими угревую сыпь.
Даже после того, как люди перестали пользоваться кремом, уменьшение симптомов акне сохранялось в течение нескольких недель, что навело исследователей на мысль, что трио бактерий действует, по крайней мере, частично, модулируя иммунную систему. Лебир говорит, что необходимы дополнительные исследования механизма действия этих бактерий на акне.
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Сара Лебир
Здоровье
Профессор, ведущий экспертом в области применения лактобацилл в генетике и биотехнологии
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