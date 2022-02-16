Сон на боку снижает риск болезни Альцгеймера
Некоторые люди знают, какая поза лучше всего помогает им заснуть. Другим требуется время, чтобы расслабиться и задремать. Исследования показали, что сон в определенных позах может принести пользу вашему мозгу, снизив риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.
В исследовании, опубликованном в The Journal of Neuroscience, группа ученых из Университета Стоуни-Брук изучила, как различные позы для сна могут влиять на глимфатический путь мозга, который представляет собой систему очистки мозга от химических веществ. Чтобы проверить свою теорию, команда использовала магнитно-резонансную томографию (МРТ) для сканирования мозга крыс, спящих на боку, животе или спине. Результаты показали, что сон в положении на боку позволяет системе работать более эффективно при очистке мозга, чем сон в положении лежа на животе или на спине.
«Мы предлагаем учитывать позу тела и качество сна при стандартизации будущих процедур диагностической визуализации глимфатического пути», - рассказывает Хелен Бенвенист, доктор медицинских наук, глава исследования.
Ранее ученые назвали особенность, предсказывающую скорую смерть.
Хелен Бенвенист
Здоровье
Доктор медицинских наук из Университета Стоуни-Брук
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