Ученые: сон в определенной позе снижает риск развития болезни Альцгеймера

«Сон на боку является наиболее полезным для мозга – такое положение тела помогает мозгу очищаться быстрее, чем другие позы».

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции – патологии, связанной с угасанием когнитивных функций, потерей памяти, неспособностью самостоятельно поддерживать социальную жизнь. Отличительной физиологической чертой заболевания является накопление в головном мозге бета-амилоидных белков, что вызывает образование бляшек. Впоследствии разрастающиеся в мозге бляшки вызывают повреждение нейронов и разрывы связей между нервными клетками – в конечном счете, это ведет к атрофии мозговой ткани.Ученые давно говорили, что для защиты мозга от возникновения в нем нейродегенеративных процессов важно хорошо спать. Во время сна спинномозговая жидкость начинает «промывать» мозг, помогая выводить из него белковые компоненты, способные соединяться в бляшки. Исследователи из Университета Стоуни-Брук считают, что оздоровлению мозга способствует не только достаточная продолжительность сна, но и поза, в которой спит человек. По их мнению, предпочтительным является положение тела на боку.Медики отмечают, что сон в позе на боку обеспечивает хорошую поддержку позвоночника, а глимфатические пути мозга в таком положении наиболее эффективно обеспечивают отток «интерстициальных отходов». Результатом становится снижение риска развития неврологических заболеваний, включая болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые симптомы , возникающие утром при пробуждении, могут сигнализировать о развитии рака.