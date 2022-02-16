Новости диетологии: как время сна влияет на количество потребляемых калорий?

следовать установленному режиму отхождения ко сну и пробуждения;

уменьшать освещение в спальне;

не пользоваться гаджетами перед сном;

уменьшить объемы потребляемого кофеина;

увеличить физическую активность.

«Дефицит в 155 ккал в сутки — это не так уж много, особенно если считать в пончиках. Но как показывает математическое моделирование, если такая ситуация продолжится, это без каких-либо дополнительных усилий позволит нормализовать массу тела», — резюмировала врач.

Не смотря на то, что физиологические механизмы влияния сна на аппетит пока до конца не ясны, уже известно, что недосып, продолжительностью сна 4-5 часов, связан с перееданием в течение последующего дня. ⠀В ходе последнего, исследования, недавно опубликованном в JAMA Internal Medicine, проводившие его научные деятели сделали акцент на другом — можно ли уменьшить потребление калорий, увеличивая продолжительность сна.В работе принимали участие спящих менее 6,5 часов в сутки 80 добровольцев с избыточной массой тела. Их разделили на две группы. Участники одной из них получили четкие рекомендации относительно организации сна, которые продлили сон добровольцев на 1-1,5 часа:Затем ученые изучали, как изменилось калорийность рациона участников и пришли к выводу, что те из них, кто наладил режим сна в среднем сократили количество употребляемых в сутки калорий на 155 единиц.