Более продолжительный сон помогает худеть

«За прошедшие годы мы и другие ученые показали, что ограничение сна влияет на регуляцию аппетита, что приводит к увеличению потребления пищи и подвергает риску увеличения веса», - рассказывает Тасали.

Сон и потребление калорий в течение дня связаны друг с другом. Новое исследование доктора Эсры Тасали, директора Чикагского центра сна при Чикагском университете показало, как достаточное количество сна влияет на потребление калорий и может изменить наши представления о потере веса.Результаты рандомизированного клинического исследования с участием 80 взрослых опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine. Ученые обнаружили, что молодые люди с избыточным весом, которые обычно спали менее 6,5 часов в сутки, смогли увеличить продолжительность сна в среднем на 1,2 часа за ночь после индивидуального консультирования по гигиене сна. Это увеличение привело к снижению общего потребления калорий на 270 ккал в день по сравнению с контрольной группой.В целом, люди, которые увеличили продолжительность сна, смогли снизить потребление калорий на 270 ккал в день, что может привести к потери 12 кг в течение трех лет при долгосрочном сохранении эффекта.Самым удивительным аспектом исследования была простота вмешательства. Всего после одного сеанса консультирования участники увеличили среднюю продолжительность сна более чем на час в сутки. Несмотря на отсутствие других предписаний по изменению образа жизни, у большинства участников значительно уменьшилось количество потребляемой пищи, а некоторые потребляли в день на 500 калорий меньше.Ранее ученые назвали простой способ избавиться от холестерина