Названы показания к удалению молочного зуба
Стоматолог Антон Хмаренко рассказал, в каких ситуациях необходимо удаление молочного зуба.
По словам специалиста, молочные зубы следует сохранять до последнего. Это связано с тем, что они должны успеть выполнить несколько важных функций: обеспечить правильное развитие кости, «придержать место» для коренного зуба и ️задать ему правильные ориентиры прорезывания.
Поэтому молочные зубы подлежат удалению только в самых крайних случаях.
1. Если молочный зуб мешает росту коренных.
2. Если молочный зуб практически полностью поражен кариесом, спасти его нет возможности ни с помощью пломбы, ни с помощью коронки. Оставлять такой зуб категорически не рекомендуется, так как кариозный процесс может перейти на коренной зуб, который находится в десне.
3. Если молочный зуб болит и подвижен. При этом, если зуб просто болит, его следует лечить.
«Напоминаю. Если молочный зуб удалили, а по срокам коренной на его месте должен появиться не раньше, чем через год, делаем временный „держатель места“. Это простая ортодонтическая конструкция по типу распорки», — добавил врач.
Такая мера не позволит зубам «завалится» и испортить прикус.
Антон Хмаренко
Здоровье
Стоматолог
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