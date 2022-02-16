Названы показания к удалению молочного зуба

1. Если молочный зуб мешает росту коренных.

2. Если молочный зуб практически полностью поражен кариесом, спасти его нет возможности ни с помощью пломбы, ни с помощью коронки. Оставлять такой зуб категорически не рекомендуется, так как кариозный процесс может перейти на коренной зуб, который находится в десне.

3. Если молочный зуб болит и подвижен. При этом, если зуб просто болит, его следует лечить.

«Напоминаю. Если молочный зуб удалили, а по срокам коренной на его месте должен появиться не раньше, чем через год, делаем временный „держатель места“. Это простая ортодонтическая конструкция по типу распорки», — добавил врач.

По словам специалиста, молочные зубы следует сохранять до последнего. Это связано с тем, что они должны успеть выполнить несколько важных функций: обеспечить правильное развитие кости, «придержать место» для коренного зуба и ️задать ему правильные ориентиры прорезывания.Поэтому молочные зубы подлежат удалению только в самых крайних случаях.Такая мера не позволит зубам «завалится» и испортить прикус.