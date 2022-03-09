Врач объяснил, как живой зуб превращается в мертвый

настолько обширно поражен кариесом, что при лечении есть необходимость вскрыть нервный пучок;

болит в ночное время, болезненно реагирует на горячее;

имеет пломбу, установленную без затрагивания каналов, но уже после лечения реагирует на любое внешнее воздействие;

имеет пломбу, но на снимке присутствуют признаки кисты.

«Главное — помнить, что удаление нерва это не катастрофа. Вовремя закрыли зуб керамикой и пользуемся им еще несколько десятков лет», — резюмировал специалист.

Врач объяснил: после депульпирования зуба, то есть удаления из него нервного пучка в корневых каналах, зуб перестает считаться живым.Эксперт отметил, что в идеальном варианте не стоит игнорировать даже, на первый взгляд, несущественные проблемы с зубом, чтобы не допустить удаление из него нерва, так как в этом случае ликвидируются главные биологические связи зуба с остальным организмам.Удаление нерва рекомендуется провести когда зуб:Кроме того, врач подчеркнул: важно понимать, что депульпированный зуб может прослужить еще много лет, для этого его необходимо защитить с помощью коронки. если он защищен коронкой.