Ревматолог рассказала, чем "кормить" суставы

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Замороженные ягоды

Ревматолог Асия Зелендинова назвала продукты, которые улучшают состояние суставов.

Врач пояснила: специальной диеты для здоровья суставов не существует, однако есть ряд продуктов, которые оказывают благотворное воздействие на их состояние.

Рыба


Что выбрать: лосось, тунец, сардины, сельдь, скумбрия, осётр, стерлядь.

Польза: омега-3 жирные кислоты, витамины А и️ D, фосфор, кальций, селен, йод/

Исследование 2004 года почти 800 женщин в постменопаузе показало, что участницы, употреблявшие большее количество омега — 3  имели более низкие острофазовые показатели СРБ, ИЛ6, а также испытывали меньше боли и скованности в суставах. Продукт можно употреблять каждый день.

Орехи и семена


Что выбрать: кедровый, миндаль, фисташки.

Польза: витамин Е, кальций, магний, железо, калий.

Исследование 2011 года подтвердило, что за 15-летний период у мужчин и женщин, на регулярной основе ввели в свой рацион орехи, риск аутоиммунных воспалений был ниже на 51%. Можно употреблять в количестве одной неполной горсти в день.


Фрукты, ягоды и овощи, сырая листовая зелень


Что выбрать: малина, смородина, крыжовник, черника, голубика, брусника, апельсин, лайм, грейпфрут.

Польза: антиоксиданты, витамин С.

«Сразу сделаю пометку — сладкие фрукты (бананы, манго, арбуз, дыня, виноград, персики кушать можно не всем  они могут уровень сахара и вызывать отеки», — предупредила врач.

Разнообразие овощей и фруктов в рационе поможет очистить организм от повреждающих клетки свободных радикалов. Также некоторые представители растительной пищи обладают противовоспалительным действием, и витамином С, который необходимый для связочного аппарата. Употреблять следует большую тарелку в день.

Масло


Что выбрать: оливковое масло первого холодного отжима, масло грецкого ореха.

Польза: олеокантал, омега- 3.

Обладает противовоспалительным эффектом, подавляет активность ферментов ЦОГ, снижает чувствительность к боли. Употреблять 2-3 столовые ложки в сутки.
Асия Зелендинова
Асия Зелендинова
Здоровье
Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук
Теги : Асия Зелендинова, суставы, продукты питания