Ревматолог рассказала, чем "кормить" суставы
Ревматолог Асия Зелендинова назвала продукты, которые улучшают состояние суставов.
Врач пояснила: специальной диеты для здоровья суставов не существует, однако есть ряд продуктов, которые оказывают благотворное воздействие на их состояние.
Рыба
Что выбрать: лосось, тунец, сардины, сельдь, скумбрия, осётр, стерлядь.
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Польза: омега-3 жирные кислоты, витамины А и️ D, фосфор, кальций, селен, йод/
Исследование 2004 года почти 800 женщин в постменопаузе показало, что участницы, употреблявшие большее количество омега — 3 имели более низкие острофазовые показатели СРБ, ИЛ6, а также испытывали меньше боли и скованности в суставах. Продукт можно употреблять каждый день.
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Орехи и семена
Что выбрать: кедровый, миндаль, фисташки.
Польза: витамин Е, кальций, магний, железо, калий.
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Исследование 2011 года подтвердило, что за 15-летний период у мужчин и женщин, на регулярной основе ввели в свой рацион орехи, риск аутоиммунных воспалений был ниже на 51%. Можно употреблять в количестве одной неполной горсти в день.
Фрукты, ягоды и овощи, сырая листовая зелень
Что выбрать: малина, смородина, крыжовник, черника, голубика, брусника, апельсин, лайм, грейпфрут.
Польза: антиоксиданты, витамин С.
«Сразу сделаю пометку — сладкие фрукты (бананы, манго, арбуз, дыня, виноград, персики кушать можно не всем они могут уровень сахара и вызывать отеки», — предупредила врач.⠀
Разнообразие овощей и фруктов в рационе поможет очистить организм от повреждающих клетки свободных радикалов. Также некоторые представители растительной пищи обладают противовоспалительным действием, и витамином С, который необходимый для связочного аппарата. Употреблять следует большую тарелку в день.
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Масло
Что выбрать: оливковое масло первого холодного отжима, масло грецкого ореха.
Польза: олеокантал, омега- 3.
Обладает противовоспалительным эффектом, подавляет активность ферментов ЦОГ, снижает чувствительность к боли. Употреблять 2-3 столовые ложки в сутки.
Асия Зелендинова
Здоровье
Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук
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