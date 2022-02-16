Ревматолог рассказала, чем "кормить" суставы

Рыба

Орехи и семена

Фрукты, ягоды и овощи, сырая листовая зелень

«Сразу сделаю пометку — сладкие фрукты (бананы, манго, арбуз, дыня, виноград, персики кушать можно не всем они могут уровень сахара и вызывать отеки», — предупредила врач.

Масло

Врач пояснила: специальной диеты для здоровья суставов не существует, однако есть ряд продуктов, которые оказывают благотворное воздействие на их состояние.лосось, тунец, сардины, сельдь, скумбрия, осётр, стерлядь.омега-3 жирные кислоты, витамины А и️ D, фосфор, кальций, селен, йод/Исследование 2004 года почти 800 женщин в постменопаузе показало, что участницы, употреблявшие большее количество омега — 3 имели более низкие острофазовые показатели СРБ, ИЛ6, а также испытывали меньше боли и скованности в суставах. Продукт можно употреблять каждый день.кедровый, миндаль, фисташки.витамин Е, кальций, магний, железо, калий.Исследование 2011 года подтвердило, что за 15-летний период у мужчин и женщин, на регулярной основе ввели в свой рацион орехи, риск аутоиммунных воспалений был ниже на 51%. Можно употреблять в количестве одной неполной горсти в день.малина, смородина, крыжовник, черника, голубика, брусника, апельсин, лайм, грейпфрут.: антиоксиданты, витамин С.Разнообразие овощей и фруктов в рационе поможет очистить организм от повреждающих клетки свободных радикалов. Также некоторые представители растительной пищи обладают противовоспалительным действием, и витамином С, который необходимый для связочного аппарата. Употреблять следует большую тарелку в день.оливковое масло первого холодного отжима, масло грецкого ореха.: олеокантал, омега- 3.Обладает противовоспалительным эффектом, подавляет активность ферментов ЦОГ, снижает чувствительность к боли. Употреблять 2-3 столовые ложки в сутки.