Диетолог Строков назвал противовоспалительный продукт, который уменьшает боль в суставах

«Увеличение потребления полезных масел и жиров за счет употребления рыбы, такой как лосось, сельдь, сардины, скумбрия, сельдь и анчоусы, может помочь облегчить симптомы артрита, такие как воспаление и боль в суставах. Рыба богата полезными жирами омега-3 и другими противовоспалительными свойствами».

«Они эффективны в борьбе с болезненностью суставов, беспокойством и скованностью. Добавление рыбы в ваш рацион может повысить уровень омега-3, способствуя гладкому кровотоку в тканях суставов. Полезные жиры в рыбе содержат определенные химические вещества, которые улучшают смазку и поступление питательных веществ в ткани или клетки суставов, чтобы минимизировать трение во время интенсивных занятий», - добавляет Строков.