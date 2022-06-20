Диетолог Строков назвал противовоспалительный продукт, который уменьшает боль в суставах
Хотя чудодейственной диеты для страдающих артритом не существует, есть некоторые продукты, подтвержденные исследованиями, которые могут облегчить упорную боль в суставах и другие симптомы. Одним из мощных продуктов, которые могут ослабить воспаление и, следовательно, уменьшить боль, является рыба.
Некоторые виды рыбы богаты жирными кислотами омега-3, которые борются с воспалением.
Диетолог-нутрициолог Игорь Строков сказал специально для МедикФорум:
«Увеличение потребления полезных масел и жиров за счет употребления рыбы, такой как лосось, сельдь, сардины, скумбрия, сельдь и анчоусы, может помочь облегчить симптомы артрита, такие как воспаление и боль в суставах. Рыба богата полезными жирами омега-3 и другими противовоспалительными свойствами».
Множество исследований показало, что люди, которые ели много омега-3, имели более низкие уровни двух воспалительных белков: С-реактивного белка (СРБ) и интерлейкина-6.
Поскольку состояние суставов вызвано воспалением и отеком суставов, уменьшение воспаления может впоследствии помочь при боли. Регулярное употребление рыбы обеспечивает организм незаменимыми жирными кислотами омега-3, которые предотвращают и уменьшают воспаление. Жирные кислоты ЭПК и ДГК отвечают за уменьшение воспаления и блокирование выработки вредных ферментов, которые могут усиливать боль.
Употребление этих жирных кислот может помочь справиться с болью в суставах и облегчить ее.
«Они эффективны в борьбе с болезненностью суставов, беспокойством и скованностью. Добавление рыбы в ваш рацион может повысить уровень омега-3, способствуя гладкому кровотоку в тканях суставов. Полезные жиры в рыбе содержат определенные химические вещества, которые улучшают смазку и поступление питательных веществ в ткани или клетки суставов, чтобы минимизировать трение во время интенсивных занятий», - добавляет Строков.
Жиры омега-3 улучшают смазку суставов, что помогает уменьшить боль и воспаление для общего оздоровления организма.
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