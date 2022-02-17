Рак поджелудочной железы: первые заметные симптомы смертельной опухоли
Рак поджелудочной железы - это рак, обнаруживаемый в любом месте поджелудочной железы, органа в верхней части живота.
Первыми заметными симптомами рака поджелудочной железы часто являются боли в спине или области желудка, «которые могут появляться и исчезать сначала и часто усиливаются, когда вы ложитесь или после еды», а также неожиданная потеря веса.
Cancer Research UK сообщает, что боль в области желудка или спины является распространенным признаком у людей с этим раком. В нем говорится, что почти семь из 10 человек, или 70 процентов, с раком поджелудочной железы обращаются к врачу, потому что у них есть боль. Симптомом может быть желтуха, а «наиболее очевидным признаком является пожелтение кожи и белков глаз». Это также приводит к тому, что ваша моча становится темно-желтой или оранжевой, а ваш стул (кал) становится бледным.
Другие возможные симптомы рака поджелудочной железы включают тошноту и рвоту, изменения в кишечнике, лихорадку и озноб, расстройство желудка и образование тромбов.
Многие из этих симптомов очень распространены и могут быть вызваны множеством различных состояний, но хорошо бы проверить их, потому что, если они вызваны раком, обнаружение его на ранней стадии делает его более поддающимся лечению.
Существует также ряд различных эндокринных опухолей, которые вызывают различные симптомы в зависимости от гормона, который вырабатывает опухоль.
К сожалению, согласно наиболее точному на сегодняшний день прогнозу Cancer Research UK, примерно у каждого второго человека в какой-то момент жизни разовьется рак. Некоторые факторы образа жизни и определенные заболевания могут увеличить риск рака поджелудочной железы. Например, около 20 из 100 случаев рака поджелудочной железы вызваны курением.
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Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве.
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