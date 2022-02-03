Симптомы рака: признак, который встречается у 70% людей с раком поджелудочной железы

«Если у вас есть необъяснимые симптомы, которые длятся четыре недели или более, вернитесь к своему терапевту, пока не получите точный диагноз или направление на анализы, чтобы выяснить, что их вызывает», - сообщают Pancreatic Cancer UK.

«Боль может начаться в области желудка и распространиться на спину. Боль усиливается, когда вы ложитесь, и лучше, если вы сидите вперед. После еды может быть хуже. У некоторых людей может быть только боль в спине. Это часто ощущается в середине спины и сохраняется».

«Поджелудочная железа играет важную роль в переваривании пищи и контроле уровня сахара в крови. Рак поджелудочной железы может повлиять на это и вызвать потерю веса».