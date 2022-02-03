Симптомы рака: признак, который встречается у 70% людей с раком поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях. По мере роста рак может начать вызывать симптомы. Симптомы варьируются в зависимости от того, где рак находится в поджелудочной железе (в головке, теле или хвосте поджелудочной железы). Наиболее распространенный тип рака поджелудочной железы начинается в клетках, вырабатывающих пищеварительные соки, и называется экзокринной опухолью.
«Если у вас есть необъяснимые симптомы, которые длятся четыре недели или более, вернитесь к своему терапевту, пока не получите точный диагноз или направление на анализы, чтобы выяснить, что их вызывает», - сообщают Pancreatic Cancer UK.
Исследования рака говорят, что боль в области желудка или спины является распространенным признаком у людей с этим раком.
«Боль может начаться в области желудка и распространиться на спину. Боль усиливается, когда вы ложитесь, и лучше, если вы сидите вперед. После еды может быть хуже. У некоторых людей может быть только боль в спине. Это часто ощущается в середине спины и сохраняется».
Рак поджелудочной железы может вызывать желтуху, блокируя желчные протоки. Если у вас желтуха, врач общей практики должен направить вас на компьютерную томографию.
Признаки желтухи включают белки глаз, приобретающие желтоватый оттенок, а также кожу, темную мочу, бледный стул и зуд кожи.
«Поджелудочная железа играет важную роль в переваривании пищи и контроле уровня сахара в крови. Рак поджелудочной железы может повлиять на это и вызвать потерю веса».
Другими признаками являются потеря аппетита, чувство усталости или отсутствия энергии, высокая температура, чувство жара или озноб. На пищеварение могут повлиять и другие симптомы, такие как плохое самочувствие или тошнота, диарея или запор, другие изменения в стуле, боль в верхней части живота и спине, а также симптомы расстройства желудка, такие как вздутие живота.
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Pancreatic Cancer UK
Здоровье
Благотворительная организация в Великобритании, которая занимается поддержкой пациентов с раком поджелудочной железы.
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