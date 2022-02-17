The Lancet: каждая четвертая женщина подвергалась домашнему насилию

«Настоящий анализ показывает, что правительства не в состоянии искоренить насилие в адрес женщин. Несмотря на то, что за последние 20 лет был достигнут прогресс, этого по-прежнему недостаточно», - рассказывает Клаудия Гарсия-Морено, старший автор исследования, представитель ВОЗ.

Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показывает, что каждая четвертая женщина становилась жертвой домашнего насилия в течение своей жизни. Ученые использовали сведения из Глобальной базы данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которой собирается информация о насилии в отношении женщин. Охват составляет 90%.Новые оценки показывают, что до пандемии COVID-19 27 процентов женщин в возрасте от 15 до 49 лет, имевшие партнера, подвергались насилию с его стороны в какой-то период жизни. При этом каждая седьмая (13 процентов) подвергалась насилию в течение последнего года до проведения опроса. Насилие со стороны партнера имеет серьезные последствия для здоровья женщин как с физической, так и с психической точки зрения. Это приводит к значительным социальным и экономическим издержкам для правительств, сообществ и отдельных лиц.Ранее ученые объяснили, по какой особенности можно определить скорую смерть