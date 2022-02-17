Каждая четвёртая женщина сталкивается с домашним насилием

Всемирная организация здравоохранения

Общество

это специализированное агентство, деятельность которого сконцентрирована на вопросах общественного здравоохранения. Организация была учреждена 7 апреля 1948 года со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. ВОЗ входит в состав Группы развития Организации Объединённых Наци