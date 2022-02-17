Каждая четвёртая женщина сталкивается с домашним насилием
25% женщин моложе 50 лет становятся жертвами домашнего насилия. К такому выводу пришли исследователи из Всемирной организации здравоохранения.
Более 25% женщин в разных странах мира сталкиваются с домашним насилием ещё до наступления 50-летнего возраста, показало самое значительное изучение данного вопроса. А оно говорит о необходимости принимать экстренные меры для того, чтобы покончить с этим насилием. Был проведён метаанализ 366 исследований с участием более 2 млн женщин. Он показал, что почти 27% представительниц прекрасного пола в возрасте от 15 до 49 сталкивались с физическим и сексуальным насилием со стороны партнеров мужчин в течение своей жизни.
13% женщин, что составляет почти 500 млн человек на нашей планете, сталкивались с домашним насилием на протяжении последнего года, когда проводилось исследование. Поскольку эти опросы осуществлялись в период с 2000 по 2018 годы, и с учётом весьма чувствительной темы, которую они затрагивали, можно предположить, что распространенность домашнего насилия может быть еще более высокой. Ну а пандемия коронавируса, которая вызвала масштабные карантины, только спровоцировала новый рост.
Насилие со стороны партнёра-мужчины влияет на жизни миллионов женщин, детей и их семей, а также всего общества. Хотя это исследование проводилось до начала пандемии, полученные цифры уже внушают тревогу, а последние по времени исследования показывали, что уровень домашнего насилия в эти два года вырос. Изоляция, депрессия и тревожные расстройства негативно влияли на психику мужчин, ещё более усугубляло ситуацию злоупотребление алкоголем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Общество
это специализированное агентство, деятельность которого сконцентрирована на вопросах общественного здравоохранения. Организация была учреждена 7 апреля 1948 года со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. ВОЗ входит в состав Группы развития Организации Объединённых Наци
Оставить комментарий