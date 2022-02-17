Ученые назвали заболевания, увеличивающие риск деменции

«Многие исследования в гериатрии сосредоточены на физических заболеваниях и игнорируют психическое здоровье», - рассказывает Леа Ричмонд-Ракерд, доцент кафедры психологии Мичиганского университета и ведущий автор исследования.

Психические расстройства были более тесно связаны с деменцией, чем хронические соматические заболевания.

Связь между психическими расстройствами и деменцией не объяснялась предшествующими хроническими соматическими заболеваниями или социально-экономическими проблемами.

Связь между проблемами психического здоровья и деменцией наблюдалась как у мужчин, так и у женщин, а также при различных типах психических заболеваний.