Ученые назвали заболевания, увеличивающие риск деменции

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Психические заболевания повышают риск деменции в будущем

Согласно новому исследованию, профилактика психических расстройств у молодых людей может уменьшить или отсрочить бремя деменции в пожилом возрасте. Такое мнение высказали исследователи из Мичиганского университета, Университета Дьюка и Оклендского университета.

Их исследование 1,7 миллиона новозеландцев продолжалось 30 лет. Возраст в начале исследования варьировался от 21 до 60 лет.

«Многие исследования в гериатрии сосредоточены на физических заболеваниях и игнорируют психическое здоровье», - рассказывает Леа Ричмонд-Ракерд, доцент кафедры психологии Мичиганского университета и ведущий автор исследования.

Среди результатов ученые выделили:
  • Психические расстройства были более тесно связаны с деменцией, чем хронические соматические заболевания.
  • Связь между психическими расстройствами и деменцией не объяснялась предшествующими хроническими соматическими заболеваниями или социально-экономическими проблемами.
  • Связь между проблемами психического здоровья и деменцией наблюдалась как у мужчин, так и у женщин, а также при различных типах психических заболеваний.
Ричмонд-Ракерд отмечает, что психические расстройства можно расценивать как ранний признак последующего слабоумия. Исследователи отмечают, что людей с психическими расстройствами нужно поощрять вести здоровый образ жизни, чтобы снизить риск развития деменции.

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Леа Ричмонд-Ракерд
Леа Ричмонд-Ракерд
Здоровье
Доцент кафедры психологии Мичиганского университета
Теги : деменция, психические расстройства