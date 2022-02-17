Ученые назвали заболевания, увеличивающие риск деменции
Согласно новому исследованию, профилактика психических расстройств у молодых людей может уменьшить или отсрочить бремя деменции в пожилом возрасте. Такое мнение высказали исследователи из Мичиганского университета, Университета Дьюка и Оклендского университета.
Их исследование 1,7 миллиона новозеландцев продолжалось 30 лет. Возраст в начале исследования варьировался от 21 до 60 лет.
«Многие исследования в гериатрии сосредоточены на физических заболеваниях и игнорируют психическое здоровье», - рассказывает Леа Ричмонд-Ракерд, доцент кафедры психологии Мичиганского университета и ведущий автор исследования.
Среди результатов ученые выделили:
- Психические расстройства были более тесно связаны с деменцией, чем хронические соматические заболевания.
- Связь между психическими расстройствами и деменцией не объяснялась предшествующими хроническими соматическими заболеваниями или социально-экономическими проблемами.
- Связь между проблемами психического здоровья и деменцией наблюдалась как у мужчин, так и у женщин, а также при различных типах психических заболеваний.
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Леа Ричмонд-Ракерд
Здоровье
Доцент кафедры психологии Мичиганского университета
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