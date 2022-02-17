Врач рассказала, как выбрать морскую воду для носа

"Если на растворе не указана концентрация, написано, что в составе соль и вода в неизвестных пропорциях и средство "обжигает" - не используйте, чтобы не травмировать слизистые", - говорит специалист.

Гипертоническая вода:





более соленая;

снимает отёк;

мягкая альтернатива сосудосуживающим;

при длительном применении сушит, может приводить к кровоточивости;

не подходит для ежедневного профилактического использования.

Изотоническая вода:





аналогичная плазме крови;

менее соленая;

не сушит слизистые;

можно использовать ежедневно и для промываний тоже (достаточно капель или короткого пшика пару раз в день).

Перед применением необходима очная консультация специалиста!

По словам специалиста, средства для промывания с морской водой обладают рядом преимуществ перед физиологическим раствором. Прежде всего, она больше подходит для ежедневного профилактического использования, так как в ней содержится не только NaCl, а и другие микроэлементы, (К, Мg, Ca, I, Zn, Cu, Se и др) - они оказывают оздоравливающее действие на слизистые, улучшают движение ворсинок и снимают воспаление.В свою очередь, физраствор может быть использован с целью экономии денежных средств, если необходимы частые и обильные промывания, а также если его применение сводится к механическому промыванию.При выборе морской воды необходимо обращать внимание на то, что указано на упаковке. Так, в обязательном порядке должна быть указана концентрация соли. В зависимости от этого показателя вода может быть гипертонической (обычно обозначается как "Стронг", "Актив" или "Форте") и изотоническая (обычно обозначается как "Норм", "Классик").Качественная морская вода по составу не должна разбавляться обычной водой, не быть восстановленной из сухой соли водой. Также лучше избегать средств, в составе которых есть консерванты - они обнуляют эффект оздоровления слизистых, подавляя хорошую микрофлору.Помимо этого, важно учитывать, что средства могут содержать некоторые добавки для увлажнения пересохших слизистых и лучшего размягчения корочек: декспантенол, гиалуроновую кислоту, алоэ. Однако они могут вызывать аллергию.