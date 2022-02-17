Употребление сладкого картофеля поможет сохранить зрение
Наиболее важными витаминами для здоровья глаз являются витамины А, С и Е. Минерал цинк, а также антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить начало дегенерации желтого пятна, состояния, при котором здоровье макулы ухудшается. Некоторые фрукты и овощи более эффективны для поддержания здоровья глаз, чем другие. Сладкий картофель (батат) — это крахмалистые корнеплоды, выращиваемые во всем мире, и их химический состав предполагает, что они могут поддерживать зрение.
В конце 1990-х годов врачи обнаружили, что в результате появления компьютеров появилась новая категория заболеваний глаз. Они зарегистрировали эти состояния под общим термином «Компьютерный зрительный синдром» (CVS), группой проблем, связанных с глазами и зрением, которые развиваются в результате длительного пребывания перед экраном.
Американская оптометрическая ассоциация (AOA) сообщает:
«Просмотр на компьютере или цифровом экране часто ухудшает зрение. В результате уникальные характеристики и высокие зрительные требования к компьютеру и просмотру цифровых экранов делают многих людей восприимчивыми к развитию проблем, связанных со зрением».
Исследования показали, что сладкий картофель, в частности, может быть полезен для здоровья глаз. Это связано с высоким содержанием антоцианов, типа антиоксиданта, который также содержится в чернике и ежевике.
В некоторых исследованиях было обнаружено, что сладкий картофель повышает общий уровень антиоксидантов согласно небольшому исследованию восьми участников, проведенному в 2012 году.
Исследования показали, что помимо улучшения здоровья ваших глаз сладкий картофель может иметь и другие преимущества для здоровья. Это включает в себя повышение уровня клетчатки в крови и потенциальное снижение риска развития рака.
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Американская оптометрическая ассоциация (AOA)
Здоровье
Организация представляет примерно 37 000 докторов оптометрии, студентов-оптометристов, а также ассистентов и техников параоптометрии в Соединенных Штатах.
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