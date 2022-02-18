Диетолог перечислила полезные свойства имбиря

«Благодаря этому свойству, а не за счет мифического „сжигания жира“ он может помочь людям, которые хотят нормализовать свой вес. В этом случае имбирный чай рекомендую пить несколько раз в день между приемами пищи», — посоветовала врач.

Возможны противопоказания! Перед употреблением необходима очная консультация специалиста.

По словам специалиста, корень этого растения обладает массой полезных для здоровья человека свойств.Так, традиционно его применяют в период простудных заболеваний. Его положительный эффект обусловлен отхаркивающим, согревающим, а также, хоть и небольшим, но антимикробным действием. При этом важно отметить, что речь не идет о повышении иммунитета.Помимо этого, имбирь оказывает благотворное воздействие на пищеварительную систему, оптимизируя при этом процессы переваривания пищи, препятствуя скоплению газов и уменьшая интенсивность тошноты, чем бы она ни была вызвана.Также продукт отличается спазмолитическим и легким желчегонным действием. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀Кроме того, растение способно подавлять чувство голода. Именно поэтому его можно употреблять, как вспомогательное средство снижения массы тела.