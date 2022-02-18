Названы топ-5 ошибок домашних тренировок

1. Отказ от разминки.





«Во время домашних тренировок люди забывают делать разминку. Она очень важна, чтобы подготовить тело к нагрузке и не получить травму», — предупреждает эксперт.





2. Отказ от кроссовок, тренировки босиком.

3. Выполнение большего количества упражнений, чем позволяет физическая подготовка.

4. «Половинчатое» выполнения упражнений не в полную амплитуду. Особенно часто проявляется в отжиманиях, приседаниях и выпадах.

5. Тренировка после еды: если не подождать хотя бы час после приема пищи, все процессы в желудочно-кишечном тракте останавливаются. Или обратная ситуация: прием пищи сразу после тренировки. Перерыв между приемами пищи должен составлять от трех до четырех часов.

Не секрет, что эффективность и безопасность многих упражнений зависит от их правильного выполнения. Однако, если в спортзале, за техникой следит тренер, то в домашних условиях довольно просто не соблюсти важные параметры тренировки.По словам специалиста, среди ошибок, которые совершаются при самостоятельных тренировках можно выделить пять самых популярных.