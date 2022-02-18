Названы топ-5 ошибок домашних тренировок
Тренер Анита Луценко перечислила наиболее распространенные ошибки в домашней тренировке.
Не секрет, что эффективность и безопасность многих упражнений зависит от их правильного выполнения. Однако, если в спортзале, за техникой следит тренер, то в домашних условиях довольно просто не соблюсти важные параметры тренировки.
По словам специалиста, среди ошибок, которые совершаются при самостоятельных тренировках можно выделить пять самых популярных.
1. Отказ от разминки.
«Во время домашних тренировок люди забывают делать разминку. Она очень важна, чтобы подготовить тело к нагрузке и не получить травму», — предупреждает эксперт.
2. Отказ от кроссовок, тренировки босиком.
3. Выполнение большего количества упражнений, чем позволяет физическая подготовка.
4. «Половинчатое» выполнения упражнений не в полную амплитуду. Особенно часто проявляется в отжиманиях, приседаниях и выпадах.
5. Тренировка после еды: если не подождать хотя бы час после приема пищи, все процессы в желудочно-кишечном тракте останавливаются. Или обратная ситуация: прием пищи сразу после тренировки. Перерыв между приемами пищи должен составлять от трех до четырех часов.
Анита Луценко
Здоровье
Тренер и ведущая шоу «Зважені та Щасливі»
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