Названы 5 признаков неэффективной тренировки

Три раза в неделю вы исправно посещаете спортзал. Занятия приносят удовольствие, вы думаете, что получаете должный результат. Уверены? Проверьте – в материале MedikForum.ru собраны пять признаков, указывающих на неэффективность тренировки.





Признак №1: вы не помните, когда запыхались на тренировке





Уровень выносливости у каждого человека разный. Однако затруднения дыхания во время тренировки – естественный процесс. Кратковременные затруднения дыхания указывают на то, что тренировки проходят эффективно. Проверить неэффективность возможно другим способом – попробуйте заговорить и поддержать беседу во время выполнения спортивных упражнений. Интенсивная тренировка не позволит сделать это.

Признак №2: одинаковая интенсивность на всех тренировках





Организм привыкает к физически нагрузкам. Повторение одинаковых действий и упражнений перестанет приносить должный результат. Изменения в теле сложнее замечать. В таком случае необходимо попробовать анаэробные тренировки. На протяжении долгого времени выполнять подобные тренировки не получится. Однако усталость будет наступать быстрее: сердечно-сосудистая система не сможет обеспечивать мышцам достаточный уровень кислорода для создания необходимого количества энергии. Кардиотренировки позволят сделать занятия более эффективными.





Признак №3: много разноплановых упражнений в течение дня





15 километров пробежки с утра, бокс днем, а вечером тренажёрный зал с силовыми упражнениями. Подобный подход к тренировочному процессу неэффективен. Несколько разноплановых упражнений могут быть чреваты травмами. В идеале тренировок должно быть не больше пяти в неделю. Если не можете жить без нескольких занятий в день, постарайтесь составить грамотную программу, чтобы упражнения дополняли друг друга.





Признак №4: вы не увлечены тренировочным процессом





Тренировочный процесс должен занимать всё мысли и время во время выполнения упражнений. Если в зале постоянно смотрите телевизор, переключаете музыку в плеере, речи об эффективности быть не может. Музыка во время тренировки важна, но это не должно занимать все мысли, чтобы не отвлекать от цели.









Признак №5: чувство незавершенности после тренировки





После тренировки должно возникнуть чувство завершенности. Например, взяли большие вес, чем вчера, выполнили новую асану на йоге. «Я сделал» - такая эмоция должна возникнуть после тренировки. Не возникло подобной мысли? Имеет смысл больше выкладываться.