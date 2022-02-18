Интеллект начинает снижаться только после 60
Исследование с участием 1,2 миллиона человек показало, что интеллектуальные силы начинают нас оставлять только после 60. При этом скорость обработки информации мозгом не достигает своего пика в молодости.
Учёные Гейдельбергского университета в Германии пришли к выводу о том, что человеку не следует беспокоиться об ухудшении своего интеллекта вплоть до выхода на пенсию. В ходе наблюдений за 1,2 млн человек исследователи проверяли теорию о том, что интеллектуальный пик у людей наступает в 20 лет. Доказано, что скорость мышления и то, с какой скоростью мы можем подобрать правильный ответ, продолжает расти и после 20, а потом выходит, что называется, на плато и остаётся там до 60 лет.
Ученые предполагают, что силы нашего мозга не ослабевают с таким же темпом, с каким слабеет тело по мере старения. Полученные выводы опровергают распространённое представление о том, что возрастное снижение интеллекта отмечается у человека уже начиная с молодого возраста. Предыдущие исследования показывали, что лица среднего возраста уже думают более медленно. Расчеты основывались на среднем времени ответа на определённые вопросы, для которых требовалось использование не только интеллектуальных, но и физических процессов.
Теперь же учёные применили другие расчёты, которые позволили им вычислить точную интеллектуальную скорость мышление добровольцев. Эти ментальные тесты проводились среди людей в возрасте от 10 до 80. Они классифицировали слова и картинки, появляющиеся на экране, в две категории «добро» и «зло» за счёт нажатия кнопок. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гейдельбергский университет
Здоровье
старейший (древнейший) и один из наиболее престижных университетов на территории современной Германии (ФРГ). Университет основан в 1386 году в составе четырёх факультетов.
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