Ожирение печени: назван легко упускаемый симптом запущенной формы болезни

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болезни печени

Если ожирение печени не диагностируется и развивается бесконтрольно, незаметно для человека может возникнуть рубцевание тканей и цирроз.

Случаи ожирения печени, известного также как жировая болезнь печени, увеличиваются среди современных людей – этому во многом способствует малоподвижность и нездоровый рацион. Специалисты Британского фонда печени напоминают: ожирение печени может проявляться во многих формах и различными симптомами, которые  могут указывать на ранние или запущенные формы заболевания.

«Для тех, кто пропускает ранние симптомы неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), существует ряд признаков, указывающих на запущенное состояние ожирения. В том числе это ощущение крайней усталости – симптом, который легко упускается из виду, поскольку обычно принимается за переутомление или недосып», - говорят врачи.

Другие симптомы того, что НАЖБП было вовремя не выявлена и перешла в запущенную стадию, включают тупую или ноющую боль в правом верхнем углу живота, необъяснимую потерю веса и слабость.

Медики предупреждают: если НАЖБП продолжает развиваться без диагностики, это повышает вероятность возникновения рубцевания в тканях органа и цирроза. Его характерными симптомами являются желтуха, кожный зуд, отеки ног (лодыжек и ступней).

Эксперты подчеркивают: человек с этими симптомами должен как можно скорее обратиться к врачу общей практики.

Специалисты напоминают, что накопление жира в печени часто встречается у тех, кто имеет избыточный вес. Однако риск развития НАЖБП у человека также может быть вызван наличием других состояний: например, диабетом 2 типа или метаболическим синдромом. Если ожирение печени выявляется на ранней стадии, проблему помогает решить снижение веса, переход на сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, отказ от курения. Если остается невыявленным и развивается до степени цирроза, человеку может потребоваться пересадка печени.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частота пульса определенным образом связана с подверженностью человека ранней смерти.

Британский фонд печени (British Liver Trust)

Здоровье

благотворительная организация в Соединенном Королевстве, которая занимается здоровьем печени

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