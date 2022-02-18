Ожирение печени: назван легко упускаемый симптом запущенной формы болезни
Если ожирение печени не диагностируется и развивается бесконтрольно, незаметно для человека может возникнуть рубцевание тканей и цирроз.
Случаи ожирения печени, известного также как жировая болезнь печени, увеличиваются среди современных людей – этому во многом способствует малоподвижность и нездоровый рацион. Специалисты Британского фонда печени напоминают: ожирение печени может проявляться во многих формах и различными симптомами, которые могут указывать на ранние или запущенные формы заболевания.
«Для тех, кто пропускает ранние симптомы неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), существует ряд признаков, указывающих на запущенное состояние ожирения. В том числе это ощущение крайней усталости – симптом, который легко упускается из виду, поскольку обычно принимается за переутомление или недосып», - говорят врачи.
Другие симптомы того, что НАЖБП было вовремя не выявлена и перешла в запущенную стадию, включают тупую или ноющую боль в правом верхнем углу живота, необъяснимую потерю веса и слабость.
Медики предупреждают: если НАЖБП продолжает развиваться без диагностики, это повышает вероятность возникновения рубцевания в тканях органа и цирроза. Его характерными симптомами являются желтуха, кожный зуд, отеки ног (лодыжек и ступней).
Эксперты подчеркивают: человек с этими симптомами должен как можно скорее обратиться к врачу общей практики.
Специалисты напоминают, что накопление жира в печени часто встречается у тех, кто имеет избыточный вес. Однако риск развития НАЖБП у человека также может быть вызван наличием других состояний: например, диабетом 2 типа или метаболическим синдромом. Если ожирение печени выявляется на ранней стадии, проблему помогает решить снижение веса, переход на сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, отказ от курения. Если остается невыявленным и развивается до степени цирроза, человеку может потребоваться пересадка печени.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частота пульса определенным образом связана с подверженностью человека ранней смерти.
Британский фонд печени (British Liver Trust)
Здоровье
благотворительная организация в Соединенном Королевстве, которая занимается здоровьем печени
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