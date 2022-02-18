Ожирение печени: назван легко упускаемый симптом запущенной формы болезни

«Для тех, кто пропускает ранние симптомы неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), существует ряд признаков, указывающих на запущенное состояние ожирения. В том числе это ощущение крайней усталости – симптом, который легко упускается из виду, поскольку обычно принимается за переутомление или недосып», - говорят врачи.

Случаи ожирения печени, известного также как жировая болезнь печени, увеличиваются среди современных людей – этому во многом способствует малоподвижность и нездоровый рацион. Специалисты Британского фонда печени напоминают: ожирение печени может проявляться во многих формах и различными симптомами, которые могут указывать на ранние или запущенные формы заболевания.Другие симптомы того, что НАЖБП было вовремя не выявлена и перешла в запущенную стадию, включают тупую или ноющую боль в правом верхнем углу живота, необъяснимую потерю веса и слабость.Медики предупреждают: если НАЖБП продолжает развиваться без диагностики, это повышает вероятность возникновения рубцевания в тканях органа и цирроза. Его характерными симптомами являются желтуха, кожный зуд, отеки ног (лодыжек и ступней).Эксперты подчеркивают: человек с этими симптомами должен как можно скорее обратиться к врачу общей практики.Специалисты напоминают, что накопление жира в печени часто встречается у тех, кто имеет избыточный вес. Однако риск развития НАЖБП у человека также может быть вызван наличием других состояний: например, диабетом 2 типа или метаболическим синдромом. Если ожирение печени выявляется на ранней стадии, проблему помогает решить снижение веса, переход на сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, отказ от курения. Если остается невыявленным и развивается до степени цирроза, человеку может потребоваться пересадка печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частота пульса определенным образом связана с подверженностью человека ранней смерти.