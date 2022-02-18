Насколько быстро бьется ваше сердце: частота пульса связана с ранней смертью
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя может отражать состояние здоровья и подверженность человека ранней смерти.
Один из самых простых тестов о состоянии здоровья подразумевает подсчет сердцебиений, то есть, пульса. Врачи констатируют, что измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя позволяет быстро понять, как работает сердечная мышца.
То, насколько быстро бьется сердце, зависит от нагрузок – частота сердечных сокращений замедляется и пульс снижается, когда мы находимся в состоянии покоя. У большинства здоровых взрослых людей частота сердечных сокращений в состоянии покоя ниже 90 ударов в минуту. По данным Harvard Health, частота пульса в состоянии покоя, если рассматривать его в контексте риска артериального давления и повышенного холестерина, помогает оценивать состояние сердца и выявлять проблемы со здоровьем.
Как частота пульса связана с ранней смертью. Ученые видят связь между частотой сокращений сердца и вероятностью ранней смерти.
«Чем выше частота сердечных сокращений человека в состоянии покоя, тем выше риск преждевременной смерти», - считают исследователи.
В частности, имеющиеся данные показывают, что частота сокращений в покое от 81 до 90 ударов в минуту удваивают вероятность ранней смерти, а показатель выше 90 утраивает такой риск. Слишком быстрое сердцебиение и высокий пульс обычно говорят о том, что уровень холестерина является повышенным, и липиды ограничивают кровоток в артериях, повреждают кровеносные сосуды – все это заставляет ваше сердце биться быстрее, чем обычно, чтобы перемещать кровь по телу.
С высоким пульсом (в состоянии покоя) нужно обращаться к врачу.
В свою очередь, низкая частота сердечных сокращений в состоянии покоя часто бывает показателем тренированной и развитой физической формы. Замечено: у людей, занимающихся спортом, частота сердечных сокращений в состоянии покоя часто ниже. Но в некоторых ситуациях она может быть слишком низкой и вызвать головокружение или усталость. О таких симптомах также следует сообщать врачу.
Проверять свой пульс – полезная привычка. Медики рекомендуют взрослым людям самостоятельно проверять частоту сердечных сокращений в состоянии покоя – это можно делать несколько раз в неделю и в разное время дня. В свою очередь, Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует проверять частоту сердечных ударов в состоянии покоя первым делом утром, перед тем, как встать с постели.
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