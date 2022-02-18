Постоянно мерзнете? 5 причин повышенной зябкости
Причиной повышенной зябкости может быть аномалия кровяного давления или малокровие.
Если вы постоянно мерзнете, возможно, вы не просто чувствительны. Непереносимость холода и повышенная зыбкость иногда связаны с патологическими причинами.
Низкое кровяное давление. Так называемая гипотония, когда кровь прокачивается по телу с давлением менее 100, может быть наследственной особенностью. Помимо часто холодных рук и ног, гипотоники могут испытывать проблемы с подъемом по утрам, они часто чувствуют усталость и разбитость, физическую изнуренность, быстро теряют способность концентрироваться, иногда проявляют склонность к головокружению и головным болям.
Заболевание щитовидной железы. В некоторых случаях причины повышенной зябкости становится заболевание щитовидной железы. Об этом могут говорить дополнительные симптомы: необъяснимое увеличение веса, ломкость кожи, депрессивное настроение. Однако окончательную ясность может дать только осмотр врачом.
Анемия. Обычно вызывается дефицитом железа, что может произойти из-за плохого питания. Анемия мешает телу производить достаточное количество эритроцитов – это приводит к уменьшению притока крови к конечностям, из-за чего ощущается гипотермия. Дополнительные симптомы анемии включают слабость, утомляемость, нерегулярное сердцебиение, бледность кожи, боли в груди, головные боли.
Недосып. Плохой сон негативно сказывается на биоритме организма, что, в свою очередь, нарушает сложные отношения между метаболизмом, уровнем гормонов, чувством усталости и температурой тела.
Синдром Рейно. Если у вас сильно болят пальцы от холода, даже когда вы достаете что-то из морозилки, следует провериться на синдром Рейно. В его случае даже небольшие холодовые раздражители приводят к болезненным судорогам, поскольку реакция сосудов организма на воздействие холода или стресса выходит за пределы нормы. Сведенные судорогой конечности могут становиться красными и болезненными.
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